Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента

Банк России из-за повышения инфляционных рисков поднял ключевую ставку до 8,5 процента

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. В сообщении на сайте регулятор объясняет его повышением проинфляционных рисков.

Большинство аналитиков сходились во мнении, что ЦБ не может не отреагировать на резкое ослабление рубля с момента предыдущего заседания и сохранить ставку на уровне 7,5 процента. Однако мнения относительно величины роста расходились.

Рост на один процентный пункт проходит по верхней границе ожиданий, хотя отдельные эксперты не исключали повышения до девяти процентов.

Как указывается в сообщении, темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4 процента в пересчете на год и продолжают увеличиваться. Внутреннее производство не состоянии удовлетворить возросший спрос, одной из главных причин такой ситуации стала нехватка трудовых ресурсов. =

В совокупности эти обстоятельства усиливают устойчивое инфляционное давление в экономике, подчеркнули в регуляторе. Центробанк не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.