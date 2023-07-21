Politico: напряженность в ВСУ может привести к общественному конфликту на Украине

Напряженность в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может привести к общественному конфликту. Об этом заявил военный медик ВСУ в интервью изданию Politico.

«Я не могу скрыть тот факт, что в рядах растет разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — сказал он.

По словам медика, украинскому правительству стоит больше думать о справедливом распределении сил в вооруженном конфликте, чтобы каждый вносил вклад, а не просто заявлял, что верит в ВСУ. В противном случае такая напряженность может привести к конфликту в обществе, подчеркнул он.