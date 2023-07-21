Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 21 июля 2023Бывший СССР

Украине предрекли общественный конфликт из-за напряженности в ВСУ

Politico: напряженность в ВСУ может привести к общественному конфликту на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Напряженность в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может привести к общественному конфликту. Об этом заявил военный медик ВСУ в интервью изданию Politico.

«Я не могу скрыть тот факт, что в рядах растет разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — сказал он.

По словам медика, украинскому правительству стоит больше думать о справедливом распределении сил в вооруженном конфликте, чтобы каждый вносил вклад, а не просто заявлял, что верит в ВСУ. В противном случае такая напряженность может привести к конфликту в обществе, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали призывной возраст для срочной службы

    Регина Тодоренко показала тело в купальнике

    В Минцифры назвали сроки начала приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

    Дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги в приграничном российском регионе

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

    Допустившие изнасилование зэков российские экс-тюремщики предстали перед судом

    В Подмосковье подожгли автобусы МВД России

    ВС России повредили зернохранилища в Одесской области

    Илон Маск за день обеднел на 18,4 миллиарда долларов

    В Минобороны рассказали о ходе российско-китайских учений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости