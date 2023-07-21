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08:00, 21 июля 2023Ценности

Россиянам перечислили правила выбора одежды для удачного собеседования

«Работа.ру»: одежда для удачного собеседования должна быть чистой и аккуратной

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина перечислила россиянам правила выбора образа для удачного собеседования. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

В первую очередь одежда должна быть чистой, аккуратной и хорошо сидеть на соискателе, считает специалист. При этом выбор наряда может зависеть от должности или сферы предполагаемой работы. Например, для собеседования в компанию, где важно четкое следование установленным правилам, стоит выбрать более сдержанный и лаконичный образ. В то же время для творческой специальности к внешнему виду можно добавить яркие аксессуары или одежду необычного дизайна и фасона.

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Кроме того, Санина объяснила, что необходимо уделить внимание цветам. Так, по ее мнению, не надо надевать на встречу с работодателем одежду с насыщенными тонами, например, алого или фуксии. Вдобавок она посоветовала отказаться от блестящих тканей, пайеток и страз. «Оптимальными вариантами цветов в одежде для собеседования будут приглушенные и темные оттенки», — уточнила эксперт.

В настоящий момент многие работодатели проводят собеседования удаленно посредством мессенджеров, фиксирующих видеоизображение. В данном случае также не стоит забывать об опрятности во внешнем виде и продумать окружающее пространство. Лучше выбрать нейтральный фон, а именно помещение со стенами спокойных тонов, или поставить специальную заставку, пояснила собеседница издания.

Ранее стилист Анна Соколова перечислила россиянам подходящую одежду для офиса летом. Модный эксперт напомнила, что в жаркую погоду важно подбирать не только стильный, но и комфортный гардероб. Так, она порекомендовала обратить особое внимание на ткани. По словам Соколовой, легкие и дышащие материалы светлых оттенков позволяют коже охлаждаться. Кроме того, такой образ получится более свежим.

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    Мария Винар
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