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09:09, 21 июля 2023Силовые структуры

Россиянин девять лет насиловал дочь и получил 17 лет колонии

В Кузбассе осудили на 17 лет отца, девять лет насиловавшего дочь с семилетнего возраста

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Кемеровской области — Кузбассе суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, насиловавшего дочь с семилетнего возраста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней»), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с сентября 2012 года по апрель 2021 года мужчина домогался маленькой дочери и надругался над ней. Потерпевшая смогла обратиться в полицию, когда переехала от семьи в другой город и поступила в колледж. Отмечается, что все девять лет мать знала, что ее супруг насилует дочь, но ничего с этим не делала. Сейчас она привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Осужденный не сотрудничал со следствием и заявлял, что дочь оговаривает его из-за строгого воспитания.

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    Екатерина Власова
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