Российский прапорщик решил подзаработать на торговле наркотиками и получил срок

В Петербурге прапорщика, пойманного с 30 кг мефедрона и солей, осудили на 9 лет колонии

В Санкт-Петербурге военный суд приговорил прапорщика Тимура Васюнькова, задержанного с 10 килограммами мефедрона и 20,5 килограмма солей, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года прапорщик познакомился в мессенджере с человеком, который представился ему Сергеем и предложил заработать — нужно было забирать, фасовать и перевозить наркотики.

13 декабря 2022 года Васюньков по заданию куратора приехал на одну из платных стоянок, где его ждал автомобиль на украинских номерах. В корпусе машины был оборудован тайник, в котором должны были храниться 63 пакета с наркотиками. Однако при перевозке запрещенных веществ из Украины в Россию псковские таможенники обнаружили их и заменили муляжами. Правоохранители задержали Васюнькова, когда он прибыл на первый адрес сбыта наркотиков.

Свою вину прапорщик признал и заявил, что ему были необходимы деньги на содержание ребенка и помощь матери супруги, которая страдала тяжелым заболеванием.