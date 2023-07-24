Россиянам назвали способ защитить свой смартфон при использовании VPN

Россиянам рассказали, что при использовании VPN не рекомендуется вводить логины и пароли

Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечки данных, поэтому важно знать способы защитить свое устройство. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Газете.Ru».

По словам Фомина, VPN-сети не обеспечивают дополнительную конфиденциальность или анонимность — данные переносятся с обычного провайдера на владельца сервера. Поэтому пользователю нужно быть готовым, что личную информацию могут получить третьи лица. С включенным VPN не рекомендуется вводить логины и пароли, данные банковских карт, предупредил специалист.

Помимо этого, эксперт предупредил, что при скачивании VPN-сервиса стоит уточнить количество установок — если его скачали меньше тысячи раз, лучше избегать установки.

Ранее россиянам также рассказали, что злоумышленники могут использовать технологию беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop. Владельцев смартфонов призвали не включать эту функцию в общественных местах.