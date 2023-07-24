Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:12, 24 июля 2023Наука и техника

Россиянам назвали способ защитить свой смартфон при использовании VPN

Россиянам рассказали, что при использовании VPN не рекомендуется вводить логины и пароли

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечки данных, поэтому важно знать способы защитить свое устройство. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Газете.Ru».

По словам Фомина, VPN-сети не обеспечивают дополнительную конфиденциальность или анонимность — данные переносятся с обычного провайдера на владельца сервера. Поэтому пользователю нужно быть готовым, что личную информацию могут получить третьи лица. С включенным VPN не рекомендуется вводить логины и пароли, данные банковских карт, предупредил специалист.

Помимо этого, эксперт предупредил, что при скачивании VPN-сервиса стоит уточнить количество установок — если его скачали меньше тысячи раз, лучше избегать установки.

Ранее россиянам также рассказали, что злоумышленники могут использовать технологию беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop. Владельцев смартфонов призвали не включать эту функцию в общественных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

    В ЛНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям

    Один из атаковавших Москву беспилотников попал на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде для журнала

    Навка высказалась о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

    В Крыму из-за атаки беспилотников оказался поврежден склад боеприпасов

    Крым атаковали 11 беспилотников

    На российской реке загорелся сухогруз

    В российском регионе школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

    Вулкан Эбеко вновь выбросил гигантский столб пепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости