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13:27, 25 июля 2023Спорт

Венгрия поддержала допуск всех спортсменов к Олимпийским играм

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал допуск всех спортсменов к Олимпийским играм

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) допуск всех спортсменов к Олимпийским играм.

«Мы поговорили с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Сер Мианом о том, как будет хорошо, если спорт станет инструментом мира, и если удастся резко разделить спорт и геополитику», — добавил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с Вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

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    Андрей Стрельцов
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