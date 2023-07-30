Венгрия обвинила Словакию во лжи из-за заявления о сроках конфликта на Украине

МИД Венгрии: Словакия лжет о том, что ЕС не обсуждал сроки конфликта на Украине

Заявление министра иностранных дел Словакии Мирослава Влаховского о том, что Евросоюз (ЕС) не обсуждал сроки продолжения конфликта на Украине, не соответствует действительности. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

По его словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов объединения обсуждалась помощь Киеву в течение следующих четырех лет. «У господина министра Влаховского либо плохая кратковременная память — и это доброжелательное предположение, — либо он лжет», — высказался Менцер.

Он указал, что министры рассматривали возможность выделять по пять миллиардов евро в год на финансирование поставок оружия Украине. «Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем финансировать поставки оружия️?» — написал госсекретарь.