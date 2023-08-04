Порноактриса назвала преимущество своей работы перед другими

Американская порноактриса и модель OnlyFans Эмма Магнолия назвала преимущество работы в порноиндустрии перед другой деятельностью. Своим мнением она поделилась в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

«Когда я попала в секс-индустрию, то получила возможность выбирать, когда я говорю да или нет. (...) Когда я трудилась на низкооплачиваемых работах, то я часто говорила да, когда меня просили делать то, чего я не хотела делать», — высказалась Магнолия, говоря плюсах своей работы.

Порномодель добавила, что заработок на OnlyFans позволил ей почувствовать финансовую стабильность. «Когда у вас появляется возможность оплачивать ваши счета, то вы начинаете уверенно отвечать нет на некоторые предложения», — отметила она.

Ранее другая модель OnlyFans Лаура Дезире раскрыла самое большое заблуждение об индустрии для взрослых. По ее словам, наиболее популярным является миф о том, что профессионалы любой сферы секс-бизнеса стыдятся самих себя.