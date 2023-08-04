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02:19, 4 августа 2023Экономика

Российских предпринимателей захотели обязать индексировать зарплаты

«Ведомости»: депутат Нилов хочет обязать предпринимателей индексировать зарплаты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для предпринимателей индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Об этом в пятницу, 4 августа, пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию депутат, в ближайшее время он хочет внести в Госдуму соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Сейчас порядок действий по индексации прописан лишь в отношении бюджетных организаций. Согласно закону, в случае с частными компаниями процедура должна регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами.

Нилов считает, что на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. При этом парламентарий напомнил, что Роструд и Верховный суд подтверждали обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции.

Поправки будут обсуждаться с профсоюзами, правительством и работодателями, чтобы выработать оптимальное решение. По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников.

В июне президент России Владимир Путин заявил о повышении МРОТ. С 1 января 2024 года этот показатель вырастет на 18,5 процента. Он подчеркнул, что это намного выше текущих темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране в целом. С учетом такой индексации МРОТ составит 19 242 рубля. По словам президента, показатель и далее будут поднимать, увеличивая его отрыв от прожиточного минимума. К 2030 году МРОТ, по его словам, должен вырасти как минимум вдвое. Это позитивно повлияет на уровень доходов россиян, считает президент РФ.

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    Марина Совина
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