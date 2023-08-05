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13:01, 5 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сравнили отношение украинских властей к стране с игрой

Советник главы ДНР: власти Украины относятся к стране как к ресурсам в игре
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти относятся к своей стране как к ресурсам в игре, считает советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается ресурсов своей страны, то они к ним относятся, и к человеческим ресурсам, и к земле, и к промышленности, и к ископаемым — лишь как к ресурсам, как к фишкам из игры "монополия"», — заявил он. По его мнению, руководство страны бьется с Россией «за право потом со своей семьей уехать за рубеж и жить там долго, счастливо и богато».

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, началом спецоперации Москва отреагировала на «просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи».

В июне глава государства отмечал, что цели специальной военной операции на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными. «Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», — объяснил Путин, не конкретизировав цели СВО.

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