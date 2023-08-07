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11:28, 7 августа 2023Силовые структуры

На российского заключенного завели дело за пропаганду запрещенного АУЕ в СИЗО

В Башкирии на российского зэка завели дело за пропаганду АУЕ среди сокамерников

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Республике Башкортостан против российского заключенного возбудили уголовное дело за участие в экстремистской организации. Об этом в понедельник, 7 августа, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По данным следствия, в период с марта 2021 года по апрель 2022 содержавшийся под стражей по подозрению в преступлении мужчина занялся пропагандой идей экстремистской организации «арестантский уклад един» (АУЕ, признана экстремистской и запрещена в России). Заключенный вел с сокамерниками пропагандистские беседы и распространял материалы с символикой организации.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, ему способствовавшие», — рассказал Евгений Каневский.

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    Владимир Седов
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