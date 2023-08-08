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08:25, 8 августа 2023Россия

Самолет получил повреждение при посадке в российском аэропорту

В Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту поселка Мирный

Фото: Globallookpress.com

В Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту поселка Мирный. Сообщение об инциденте опубликовано на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Российское воздушное судно выполняло грузовой рейс. При приземлении произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.

На борту находились трое членов экипажа, никто не пострадал. Самолет буксируют к месту стоянки, надзорное ведомство начало проверку.

Ранее в Кировской области самолет Ан-2 с четырьмя парашютистами совершил аварийную посадку. Борт сел на территории одной из деревень. Никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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