Самолет получил повреждение при посадке в российском аэропорту

В Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту поселка Мирный

В Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту поселка Мирный. Сообщение об инциденте опубликовано на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Российское воздушное судно выполняло грузовой рейс. При приземлении произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.

На борту находились трое членов экипажа, никто не пострадал. Самолет буксируют к месту стоянки, надзорное ведомство начало проверку.

Ранее в Кировской области самолет Ан-2 с четырьмя парашютистами совершил аварийную посадку. Борт сел на территории одной из деревень. Никто не пострадал.