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15:28, 10 августа 2023Моя страна

Бурятские школьники нашли старинную деревню

Школьники обнаружили старинную деревню в Бурятии

Фото: Министерство образования и науки Республики Бурятия

Бурятские школьники обнаружили старинную деревню в ходе поисковой экспедиции в местности «Зуевская падь». Об этом сообщает «Байкал Daily».

Как отмечается, жители Новоселенгинска обратились к школьному поисковому отряду «Русичи» с просьбой найти местоположение старинного поселения, откуда в начале прошлого века были переселены все жители в рамках политики по объединению маленьких населенных пунктов в одно большое поселение.

«Перед нами стояла цель обследовать местность и найти месторасположение старинной деревни. Для этого мы побеседовали со старожилами и собрали имеющийся материал», — рассказал один из участников экспедиции Николай.

При обследовании местности школьники заметили несколько углублений, которые в итоге оказались погребами или подпольями. Изучив их, поисковики обнаружили осколки глиняной посуды, предметы быта, пуговицы и гвозди, которыми ранее подковывали лошадей.

Ранее в августе сообщалось, что в этническом поселении Хольмгард под Новгородом прошел первый фестиваль средневековой культуры «Княжья братчина».

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    Варвара Кошечкина
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