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16:34, 17 августа 2023Россия

Три попытки главы РЖД похлопать Путину попали на видео

Опубликовано видео, как глава РЖД Белозеров три раза пытался аплодировать Путину

Глава РЖД Олег Белозеров трижды пытался аплодировать президенту России Владимиру Путину в ходе открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Соответствующий фрагмент церемонии опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Так, на видео попало, как глава государства оставляет автограф на новой транспортной схеме, после чего Белозеров несколько раз начинает хлопать, но прерывается, в частности для рукопожатия с Путиным.

17 августа Путин, Белозеров, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили движение по МЦД-3. В ходе церемонии президент обозначил дальнейшие планы по строительству высокоскоростных магистралей в стране.

Российский президент выразил мнение, что железнодорожную ВСМ можно построить от Москвы до Адлера и Донбасса. Также он сообщил, что обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание ВСМ между российской столицей и Минском.

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    Варвара Кошечкина
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