Мужчина лишился денег от продажи дома из-за ошибки в реквизитах

Daily Mail: деньги от продажи дома австралийца попали на чужой счет из-за ошибки

Мужчина из австралийского штата Квинсленд лишился денег от продажи дома из-за того, что в реквизитах был указан неправильный банковский счет. Об этом сообщает Daily Mail.

Филлип Ларсон три дня ждал поступления средств от продажи своей недвижимости в городе Бандаберг. Стоимость проданного австралийцем дома составила 325 тысяч австралийских долларов (19,8 миллиона рублей).

Когда деньги не пришли, мужчина уточнил у адвоката детали перевода и обнаружил ошибку в номере счета, из-за которой деньги попали на чужой счет.

Сначала мужчина был не слишком обеспокоен, так как ожидал, что средства вернутся. Но не дождавшись исправления ошибки, австралиец обратился в банк Suncorp Bank. В кредитном учреждении подтвердили ошибку и сообщили, что деньги находятся на другом счете.

Оплата за покупку дома была переведена через систему PEXA. Команда PEXA в лице директора клиентской службы Леса Вэнса активно взаимодействовала со всеми сторонами, чтобы устранить ошибку. Позже представительница банка сообщила, что средства были возвращены Ларсону.

Ранее сообщалось, что житель венгерского города Капошвар по ошибке получил от бывшего работодателя сразу 367 зарплат и отказался возвращать деньги. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном присвоении денежных средств.

