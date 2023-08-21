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00:44, 21 августа 2023Россия

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка

«Лиза Алерт»: двухлетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 20 августа пропала двухлетняя девочка. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры опубликовали ориентировку. Каких-либо подробностей исчезновения не раскрывается.

«Фонтанка» выяснила, что девочка потерялась в районе проспекта Маршала Блюхера в первой половине дня. По предварительным данным, она проживает с отцом. Издание уточняет, что оперативные службы также заняты ее поиском.

Ранее в Ленинградской области прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете. Все произошло в садоводстве «Металлург». Россияне заметили ребенка, лежащего в кустах прямо у дороги. Младенца сразу же отвезли в одну из региональных больниц. Найденного мальчика поместили в акушерском отделении, сейчас за ним постоянно наблюдают врачи.

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    Марина Совина
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