Минобороны России рассказало о попытке атаки украинского БПЛА в Подмосковье

МО РФ: в Рузском районе Подмосковья пресечена попытка атаки украинского БПЛА

В Рузском районе Подмосковья пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили представители оборонного ведомства, электроника БПЛА была выведена из строя системами радиоэлектронной борьбы. Попытка атаки была совершена около 6:50 (мск).

В МО уточнили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское. Пострадавших в результате падения аппарата нет.

Днем ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Разрушений на земле зафиксировано не было.