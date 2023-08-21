Минобороны России рассказало о попытке атаки украинского БПЛА в Подмосковье
МО РФ: в Рузском районе Подмосковья пресечена попытка атаки украинского БПЛА
В Рузском районе Подмосковья пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны (МО) России.
Как сообщили представители оборонного ведомства, электроника БПЛА была выведена из строя системами радиоэлектронной борьбы. Попытка атаки была совершена около 6:50 (мск).
В МО уточнили, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское. Пострадавших в результате падения аппарата нет.
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