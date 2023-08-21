В России появились государственные соседские чаты

«Известия»: Минстрой и Минцифры запустили государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры запустили государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

Отмечается, что пилотные чаты доступны жильцам в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», а добавиться в него может только проверенный собственник квартиры. В чатах жители могут обсуждать любые вопросы о доме, предлагать идеи по его улучшению, а также проводить опросы для формирования общей позиции, отметили в Минстрое.

К тому же, «Госуслуги.Дом» интегрированы с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это позволит вести общение с управляющей компанией полностью через смартфон, что очень удобно, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.