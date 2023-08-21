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11:13, 21 августа 2023Мир

Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

WP: отправленные ВСУ кассетные боеприпасы будут годами представлять риск
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Отправленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские кассетные боеприпасы могут годами после завершения конфликта оставаться неразорвавшимися, представляя особый риск для гражданского населения. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что имеющиеся в распоряжении украинской армии снаряды долгое время пролежали на складе, а произвели их до 1990-ых годов, что критическим образом увеличивает коэффициент неразорвавшихся боеприпасов.

США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена признала риски для мирных жителей, но заверила, что Киев будет их использовать лишь на территории, которую считает своей, минимизируя риски для собственного населения.

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    Глеб Бажуткин
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