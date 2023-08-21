ФСБ задержала украинку за сбор данных о российских войсках в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ задержала украинку за сбор данных о ПВО и ВС РФ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Женщина занималась сбором данных о месторасположении российских систем ПВО, дислокации войск и техники Вооруженных сил (ВС) России. После приезда в Россию она по телефону пообещала сотруднице Службы безопасности Украины (СБУ) передавать информацию о расположении российских подразделений. Эти сведения подозреваемая также передавала по телефону иностранной спецслужбе. В случае использования противником этих данных для нанесения ударов, Российская армия понесла бы значительные потери, отметили в ФСБ.

В отношении украинки возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).