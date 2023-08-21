Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:15, 21 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала украинку за сбор данных о российских войсках в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ задержала украинку за сбор данных о ПВО и ВС РФ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Женщина занималась сбором данных о месторасположении российских систем ПВО, дислокации войск и техники Вооруженных сил (ВС) России. После приезда в Россию она по телефону пообещала сотруднице Службы безопасности Украины (СБУ) передавать информацию о расположении российских подразделений. Эти сведения подозреваемая также передавала по телефону иностранной спецслужбе. В случае использования противником этих данных для нанесения ударов, Российская армия понесла бы значительные потери, отметили в ФСБ.

В отношении украинки возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Суд отказался менять группу инвалидности устроившему стрельбу в пермском вузе

    Россиянам показали новую версию «Москвича»

    На Украине возбудили уголовное дело после взрыва в МВД

    Новая часть «Трансформеров» установила антирекорд по кассовым сборам

    Россиянам раскрыли способ вернуть севшей после стирки одежде прежний размер

    Китай резко снизил закупки российской нефти

    В Подмосковье годовалого ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

    Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

    Российские туристы пожаловались на массовое отравление в отеле Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости