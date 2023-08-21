Мощный пожар вспыхнул на складе с краской в Подмосковье

В Подмосковье на складе с краской вспыхнул пожар площадью в 2 тысячи «квадратов»

В Подмосковье на складе с краской вспыхнул пожар площадью 2 тысячи «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в ликвидации мощного возгорания участвуют 80 пожарных и 25 единиц техники.

«Горят лакокрасочные изделия», — сообщили спасатели.

Также в МЧС отметили, что тушение осложняется «высокой пожарной нагрузкой» склада. Это сообщение ведомства приводит ТАСС. О пострадавших не сообщается.

Днем ранее, 20 августа, сообщалось о возгорании на складе под Подольском. Возгорание было зафиксировано на складе компании Ozon.