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17:38, 21 августа 2023Моя страна

Турмаршруты Калининградской области пополнились новым объектом

В Калининградской области появилась новая экскурсия на крепость в Балтийске

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Калининградской области туристические маршруты пополнились новым объектом — крепостью города Балтийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В разработке новых маршрутов участвовали сотрудники комплексной экспедиции Русского географического общества, им помогали студенты, победившие в проекте «Открываем Россию заново» в рамках президентской платформы« Россия — страна возможностей». Они вместе искали и обследовали объекты военно-технической истории Балтийского флота, которому крепость принадлежала в послевоенное время.

Разработанный маршрут в доступной, но исторически точной форме, рассказывает о крепости и мотивирует посетить ее.

В пресс-службе отметили, что экскурсии учтут в турах Российского географического общества — они лягут в основу будущих туристических продуктов по Балтийскому региону.

Балтийская крепость была построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II и в разное время принадлежала разным державам. Она построена в форме пятиугольника, в каждом углу которого стоит бастион. Вокруг крепости вырыт широкий ров, вдоль которого расположены пять равелинов. Она всегда исполняла военные функции, а также была местом расположения оружейного арсенала. Музей Балтийского флота открылся в крепости в 1999 году.

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    Сергей Истомин
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