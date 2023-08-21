Информация об отправке гражданских пилотов в зону СВО не подтвердилась

Сообщение об отправке гражданских пилотов РФ в зону СВО не нашло подтверждения

Сообщение о том, что Россия будет отправлять пилотов гражданской авиации в зону специальной военной операции (СВО), оказалось недостоверным.

Ранее в августе эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце на YouTube-канале FREEДОМ заявил, что Россия имеет определенный дефицит военных пилотов. «Последние полгода часто во время уничтожения вертолетов или самолетов, как правило, погибают пилоты-инструкторы, пилоты-руководители учебных центров, пилоты-руководители воинских частей. Это свидетельствует о том, что линейных пилотов на сегодня в Вооруженных силах Российской Федерации — обученных и квалифицированных — все меньше. Это означает, что в ближайшее время все больше гражданских пилотов будут снимать с самолетов и отправлять на фронт», — сказал эксперт, не уточнив при этом источник этих данных.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с URA.RU сообщил, что гражданские пилоты не смогут управлять боевыми самолетами. «Это глупость, конечно. Украинцы не могут обучить своих пилотов летать на F-16, уже готовых летчиков-истребителей, а пересадить с гражданских самолетов… Нет, это невозможно. Это совершенно другая специфика. Это все другое. С оружием гражданские пилоты не знакомы. Это фейк», — сказал Заболотский.

На сайте Ростеха говорится, что подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится семь-восемь лет и обходится государству в среднем в пять миллионов долларов.

Информация о том, что российских гражданских пилотов отправят в зону спецоперации, почти не распространилась в СМИ. Об этом написали лишь некоторые украинские медиа, среди которых УНИАН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»