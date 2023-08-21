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17:38, 21 августа 2023Моя страна

Жителям российского города впервые покажут шедевры Дюрера и Кранахов

В Твери впервые пройдет выставка Дюрера и Кранахов

Фрагмент картины Лукаса Кранаха Старшего «Неравная пара»

В Твери впервые пройдет выставка шедевров художников эпохи Возрождения — жители и гости города смогут увидеть полотна отца и сына Кранахов, а также 25 графических листов Альбрехта Дюрера. Об этом сообщает газета «Вся Тверь».

Выставка «Дюрер и Кранах: образы Северного Возрождения» откроется в императорском дворе 8 сентября. Для нее привезут уникальные работы, предоставленные членами Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, которые ценителям прекрасного в Твери подарили уже несколько удивительных выставок.

В экспозицию войдут цикл ксилографий «Жизнь Марии» Дюрера, «Неравная пара» Лукаса Кранаха Старшего, гравюры XVI-XIX веков с видами знаковых Нюрнберга, Венеции и Веймара, и другие работы.

Выставка будет работать до 29 октября.

Ранее сообщалось, что в Приморье открылась выставка авангардной русской живописи XX века «Энергия цвета. Архетипы авангарда» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. В Приморской государственной картинной галерее отметили, что дальневосточные музеи впервые посетила такая большая коллекция авангарда.

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    Сергей Истомин
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