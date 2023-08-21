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22:04, 21 августа 2023Из жизни

Водитель автобуса сумел вскрыть загадочный сейф в книжном магазине

Водитель автобуса из Канады сумел вскрыть сейф в американском книжном магазине

Кадр: @redemmas

Водитель автобуса сумел вскрыть загадочный сейф, стоявший в книжном магазине в американском городе Балтимор. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Канадский водитель Рик Аммадзини считает взлом сейфов своим увлечением. В онлайн-сообществе взломщиков-энтузиастов он увидел объявление, которое дал книжный магазин Red Emma’s Bookstore. Требовался человек, способный вскрыть несгораемый шкаф, который достался магазину от прежних владельцев. «Я ответил, что готов, если они оплатят поездку», — рассказал Аммадзини.

В первый день Аммадзини столкнулся с трудностями при взломе. Он рассказал о своих проблемах в онлайн-сообществе, и другие взломщики-любители дали ему советы. «На следующий день я понял, что не так с замком», — говорит канадец.

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После десяти часов усилий дверь сейфа наконец открылась. Внутри оказались только пустые деревянные ящики, скрепки и старый платежный чек. Но Аммадзини это не разочаровало. «Я знаю по опыту, что там редко что-то бывает. Владелец магазина был очень взволнован… Он думал, что там золото и бриллианты», — рассказал канадец.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, приобрела на аукционе дом и обнаружила внутри сейф, в котором лежали фотографии «для шантажа» и некий предмет, заинтересовавший полицию. Женщина безуспешно попыталась открыть его самостоятельно, а затем обратилась за помощью в правоохранительные органы.

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    Алиса Дмитриева
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