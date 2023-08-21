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19:51, 21 августа 2023Ценности

Опровергнуты распространенные мифы о защите от солнца

MIXIT: уф-лучи могут спровоцировать злокачественные образования

Фото: Jack Delulio / Unsplash

Представители производителя косметики MIXIT опровергли распространенные мифы о защите от солнца. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа.

Ведущий косметолог компании Ирина Галко рассказала, что на самом деле солнечный ожог не является главной опасностью ультрафиолетового излучения. По ее словам, эффект от излучения накапливается с возрастом и становится особенно
заметным с появлением морщин и пигментных пятен. Среди прочего УФ-лучи разрушают клетки дермы, вызывают мутации и могут спровоцировать злокачественные образования.

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Кроме того, специалистка напомнила, что УФ-лучи попадают на кожу не только в солнечную погоду. «Воздействие лучей можно определить по УФ-индексу в специальном приложении на смартфоне или на сайте с прогнозом погоды. Чем выше индекс, тем большему риску подвергается кожа», — пояснила она и добавила, что кремом с SPF-защитой необходимо пользоваться в любое время года.

Что касается срока годности солнцезащитных средств, лучше обновлять их каждый сезон, заявила Галко. «Солнцезащитные средства содержат фотостабильные фильтры для блокировки и поглощения ультрафиолета. Эффективность фильтров снижается при высоких температурах и при попадании под открытое солнце», — уточнила эксперт.

Желательно нанести средство за 15-20 минут до выхода из дома, чтобы оно успело впитаться в кожу. Затем стоит обновлять слой солнцезащиты каждые два часа. Есть много современных средств с удобными форматами нанесения в дороге и поверх макияжа, а также водостойкие варианты для тех, кто собирается плавать

Ирина Галкокосметолог MIXIT

В июле онколог Андрей Нефедов назвал способы снизить риск развития рака кожи. По словам специалиста, для защиты от солнца необходимо использовать крем с уровнем защиты от 30 единиц. Также он рекомендовал ограничить время нахождения на солнце.

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    Майя Пономаренко
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