В туалете московского ТЦ нашли тело новорожденного ребенка

В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли тело новорожденного ребенка

Тело младенца обнаружили в туалете в одном из столичных торговых центров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Инцидент произошел в ТЦ на Свободном проспекте на востоке города. О находке в полицию сообщили посетители ТЦ.

Позднее выяснилось, что найденный плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в больнице.

8 августа в Волгограде была задержана 24-летняя местная жительница по подозрению в убийстве девятимесячного ребенка. По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), женщина оставила сына одного в квартире 3 августа и ушла. 7 августа тело ребенка нашла бабушка.