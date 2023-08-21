Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:08, 21 августа 2023Россия

В туалете московского ТЦ нашли тело новорожденного ребенка

В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли тело новорожденного ребенка

Тело младенца обнаружили в туалете в одном из столичных торговых центров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Инцидент произошел в ТЦ на Свободном проспекте на востоке города. О находке в полицию сообщили посетители ТЦ.

Позднее выяснилось, что найденный плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в больнице.

8 августа в Волгограде была задержана 24-летняя местная жительница по подозрению в убийстве девятимесячного ребенка. По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), женщина оставила сына одного в квартире 3 августа и ушла. 7 августа тело ребенка нашла бабушка.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. В России его сочли играющим в КВН придурком

    Руководитель банка установил скрытую камеру в женском туалете

    На Западе раскритиковали НАТО из-за Украины

    Тело новорожденного обнаружили в торговом центре Москвы

    Стоматолог перечислил вредные для зубов продукты

    Украинские беженцы возмутились решением властей Ирландии об их питании

    Раскрыты подробности исчезновения двухлетней девочки в Петербурге

    Украина пригрозила запретить въезд хасидам

    19-летнюю дочь Хайди Клум заметили в бикини на яхте

    На Украине объяснили причину радости Зеленского по поводу поставок F-16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости