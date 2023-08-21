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14:15, 21 августа 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за отправку денег сирийскому боевику

В Ростове-на-Дону астраханца осудили на 8,5 года за отправку денег боевику Сирии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В силу вступило решение Южного окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Астраханской области Ивана Гужвина, приговоренного к 8,5 годам заключения за содействие терроризму, сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что молодой человек организовал сбор и перевод денег активному участнику международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая действует на территории Сирии. Во время обыска у Гужвина нашли банковские карты, исламскую литературу и другие электронные носители информации.

Первые 2,6 года Гужвин будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

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    Илона Палей
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