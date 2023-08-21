Российский боец рассказал о подходах сил ВСУ на запорожском направлении

Российский боец Земляк: Киев ежедневно подводит силы на запорожское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылает в бой пехотные группы. Об этом РИА Новости рассказал боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк.

«Каждый день подходят новые, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем», — заявил он.

В свою очередь военнослужащий с позывным Монах обратил внимание на низкий боевой дух противника. «Слышали, что даже отказываются вперед идти. В первое наступление пехота отказывалась идти с бронегруппами, потому что это просто мясорубка получалась», — сказал боец.

При этом, отметил Монах, в ВСУ остался наступательный потенциал. По его предположению, украинское командование сейчас кидает на передовую мобилизованных, а основные резервы берегут.