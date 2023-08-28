Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 28 августа 2023Россия

Москвичам рассказали о неочевидных услугах в поликлиниках

Ракова: в медучреждениях Москвы работают более 1700 сотрудников центров госуслуг

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В московских поликлиниках работают свыше 1,7 тысячи специалистов офисов «Мои Документы». Направление «Мой администратор» существует три года, а в этом году сотрудники центров госуслуг заняли должности администраторов двух новых флагманских центров больниц. С их помощью москвичи могут получить такие неочевидные услуги, как вызов такси или помощь с ребенком. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы стремимся стереть негативный опыт прошлого и сформировать доверительные отношения между горожанами и медицинской системой. Для этого мы в том числе привлекаем центры госуслуг, поскольку сотрудники офисов «Мои Документы» стали образцом клиентского сервиса в городе. В августе 2020 года мы запустили проект «Мой администратор»

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

По словам заммэра, специалисты центров госуслуг делают «пребывание пациентов более комфортным и снимают с врачей решение немедицинских вопросов». Она отметила, что администраторы поликлиник встречают пациентов на входе, консультируют и помогают с поиском кабинетов и записью на прием.

С 2022 года администраторы сопровождают пациентов не только на входе, но и на этажах. Их даже можно попросить «поиграть с ребенком, пока мама на приеме». Принцип работы администраторов — человек на первом месте. Они индивидуально подходят к решению любой проблемы и уделяют время каждому пациенту.

Администраторы работают во всех взрослых и детских поликлиниках, открывшихся после капитального ремонта, а также в десяти центрах амбулаторной онкологической помощи и флагманских центрах больницы имени В.В. Вересаева и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где в их обязанности входит регистрация пациентов, маршрутизация бригад скорой помощи, консультирование по немедицинским вопросам, организация встреч с врачами и помощь в решении нестандартных проблем. Во флагманских центрах уже работают 65 таких сотрудников.

Перед началом работы администраторы проходят подготовку в образовательном центре «Академия искреннего сервиса». Она направлена на изучение функционала и специфики работы в медучреждениях, а также развитие навыков пациентоориентированности. Будущие администраторы флагманских центров дополнительно стажируются в приемных отделениях городских больниц. А уже ставшие администраторами в столичных поликлиниках сотрудники центров госуслуг ежедневно развивают свой профессионализм, обмениваясь друг с другом опытом и разбирая варианты решения стоящих перед ними задач.

Что думаешь? Оцени!
    Инга Разумовская
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    В Москве арестовали причастных к массовому отравлению горожан предпринимателей

    Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

    Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

    В российском туристическом автобусе случился пожар

    Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

    Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео

    В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости