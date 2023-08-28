Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:36, 28 августа 2023Культура

Актера из «Ханны Монтаны» арестовали за кражу чипсов

TMZ: актера из «Ханны Монтаны» арестовали за кражу чипсов

Фото: Dave Starbuck / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Американский актер из сериала «Ханна Монтана» Митчел Муссо был арестован за кражу чипсов. Об этом пишет TMZ.

По словам администрации отеля в Техасе, США, Муссо вел себя агрессивно — он украл товар из продовольственного магазина, а на просьбы сотрудников оплатить чипсы отвечал оскорблениями. Позже полицейские подтвердили, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, и взяли его под стражу.

Ранее американская певица и звезда «Ханны Монтаны» Майли Сайрус отказалась от проведения турне и объяснила это тем, что устала от гастрольной жизни. При этом певица отметила, что продолжает работать над новой музыкой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?

    Певец сделал предложение своему менеджеру на 14 лет старше себя

    Заявление о расширении ЕС связали с Украиной

    Минобороны заявило о занятии опорного пункта ВСУ на купянском направлении

    Из горящего дома под Москвой эвакуировали 30 человек

    Крупнейшая криптобиржа заметно ограничила возможности для россиян

    Российским туристам упростили въезд в Китай

    Россиянка с 50 кошками лишится жилья

    Певица Слава назвала причину расставания с Анатолием Данилицким

    В Евросоюзе вновь отсрочили вступление Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости