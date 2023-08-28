TMZ: актера из «Ханны Монтаны» арестовали за кражу чипсов

Американский актер из сериала «Ханна Монтана» Митчел Муссо был арестован за кражу чипсов. Об этом пишет TMZ.

По словам администрации отеля в Техасе, США, Муссо вел себя агрессивно — он украл товар из продовольственного магазина, а на просьбы сотрудников оплатить чипсы отвечал оскорблениями. Позже полицейские подтвердили, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, и взяли его под стражу.

Ранее американская певица и звезда «Ханны Монтаны» Майли Сайрус отказалась от проведения турне и объяснила это тем, что устала от гастрольной жизни. При этом певица отметила, что продолжает работать над новой музыкой.