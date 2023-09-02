Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

CNN: в возрасте 75 лет скончался бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

Умер экс-глава Министерства энергетики США, бывший постоянный представитель США при ООН Билл Ричардсон. Об этом сообщает CNN.

Политик, работавший в администрации бывшего президента США Билла Клинтона, скончался 1 сентября в возрасте 75 лет. По словам собеседника телеканала Микки Бергмана, бывший постпред США при ООН умер во сне, находясь в своем летнем доме.

«Мир потерял настоящего защитника тех, кого несправедливо держат за границей, а я потерял наставника и дорогого товарища», — заявил Бергман. Он также выразил соболезнования родным Ричардсона.

По данным телеканала, последние годы жизни экс-глава штата Нью-Мексико занимался освобождением американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за границей. Ричардсон, как утверждается, также принял участие в диалоге Москвы и Вашингтона, когда происходил обмен заключенными.

Билл Ричардсон родился 15 ноября 1947 года в Пасадене, штат Калифорния. Он вырос в Мехико, Мексика, и в 1960-м уехал учиться в американский интернат. В 1997-м был назначен на пост посла США при ООН, а через год после этого стал министром энергетики. После того как Барак Обама стал новым президентом США, политик был переведен на пост министра торговли. Помимо этого, с 2003 по 2011 год был главой штата Нью-Мексико.