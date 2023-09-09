Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 9 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали о ротации мобилизованных за счет контрактников

Депутат Картаполов: ротация мобилизованных пройдет за счет контрактников
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России не нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, для этого будут задействовать контрактников.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», — объяснил депутат.

Материалы по теме:
С какими болезнями в 2023 году не берут в армию? Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
С какими болезнями в 2023 году не берут в армию?Что такое «Расписание болезней», с которыми не должны брать в армию
2 августа 2023
Какая ответственность грозит за неявку в военкомат и уклонение от службы? Что будет, если проигнорировать повестку
Какая ответственность грозит за неявку в военкомат и уклонение от службы?Что будет, если проигнорировать повестку
24 августа 2023

8 сентября депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации.

По его словам, в этом случае «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу». Депутат напомнил, что сейчас набирают контрактников, чтобы пополнять подразделения в тылу.

Слова Гурулева стали ответом на планы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

5 сентября в Telegram-каналах распространился указ о мобилизации 200 тысяч россиян от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Российские власти назвали эту информацию фейковой.

Частичная мобилизация для участия в военных действиях на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали о ротации мобилизованных за счет контрактников

    Африканский союз станет постоянным членом G20

    Полковник назвал самый мощный российский танк в зоне СВО

    Работавший в РПЛ тренер захотел рассказать чехам правду о России

    Лавров прибыл на церемонию встречи глав делегаций саммита G20

    Столичный хирург перечислил плюсы маммопластики

    Польский полковник рассказал об оказавшихся в ловушке ВСУ

    Маск раскрыл военную уязвимость США

    В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

    Роман Костомаров снимется в сериале «Киборг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости