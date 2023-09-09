В Госдуме рассказали о ротации мобилизованных за счет контрактников

Депутат Картаполов: ротация мобилизованных пройдет за счет контрактников

В России не нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, для этого будут задействовать контрактников.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», — объяснил депутат.

8 сентября депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации.

По его словам, в этом случае «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу». Депутат напомнил, что сейчас набирают контрактников, чтобы пополнять подразделения в тылу.

Слова Гурулева стали ответом на планы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

5 сентября в Telegram-каналах распространился указ о мобилизации 200 тысяч россиян от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Российские власти назвали эту информацию фейковой.

Частичная мобилизация для участия в военных действиях на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.