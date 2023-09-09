Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 9 сентября 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации

Депутат Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации нет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», — отметил Картаполов.

8 сентября депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации.

Так он высказался о планах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

Если мобилизация продолжится, «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу», — пояснил Гурулев. Он напомнил, что сейчас набирают контрактников, чтобы пополнять подразделения в зоне боевых действий.

5 сентября в Telegram-каналах распространился указ о мобилизации 200 тысяч россиян от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Российские власти назвали эту информацию фейковой.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Сметанина
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии рассказали об отправке Зеленским нового сигнала бедствия

    Российский командир рассказал о ежедневном отражении атак ВСУ под Соледаром

    В США заявили о желании украинцев пойти на компромисс с Россией

    В ДНР объяснили значение слов Блинкена об успехах ВСУ

    Умер главный разработчик PowerPoint

    Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации

    ЮАР присоединилась к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

    Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 296 человек

    Российские военные сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости