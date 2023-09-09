Звездный хирург Отари Гогиберидзе скончался от последствий COVID-19

В Москве умер звездный хирург Отари Гогиберидзе. Об этом «Известиям» рассказала бывшая супруга медика Яна Лапутина.

По ее словам, врач, делавший пластические операции многим знаменитостям, скончался от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

«После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, он сегодня скончался», — сообщила она.

Отари Гогиберидзе — пластический хирург с 28-летним опытом, являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ). В 1995 году он закончил Российский университет дружбы народов по специальности «лечебное дело», в том же учебном заведении отучился в ординатуре и аспирантуре челюстно-лицевой хирургии.