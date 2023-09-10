Орбан захотел остаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

Telex: Орбан объявил, что планирует занимать пост премьера Венгрии до 2034 года

Находящийся у власти более 13 лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан захотел остаться в должности до 2034 года. Об этом он заявил в ходе встречи с активистами Венгерского гражданского форума, передает местное издание Telex.

«После выборов 2018 года премьер-министр несколько раз публично заявлял, что планирует оставаться на посту до 2030 года, однако теперь он назвал новую дату — 2034 год, объяснив это тем, что война [на Украине] и пандемия коронавируса отняли у них (правительства — прим. «Ленты.ру») четыре года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «за закрытыми дверями» Орбан признал снижение популярности его правительства и партии, но, по его мнению, оно не такое сильное, как у других правящих партий в Европе. Для сравнения он привел в пример Германию, где оппозиционные фракции популярнее правящей. По словам Орбана, причиной возникновения такой ситуации являются экономические трудности, поскольку «общество привыкло не к этому, а к постоянному росту».

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 1998 года по 2002 год. После перерыва он вновь возглавил венгерское правительство в 2010 году и продолжает находится в этой должности по настоящее время, являясь лидером партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

Весной 2023 года Орбан оказался самым популярным политиком в Венгрии. Большинство граждан страны выразило одобрение его деятельности. По мнению социологов, любовь населения к главе правительства в основном объясняется его миролюбивой позицией в отношении украинского конфликта.