Путин предложил установить День воссоединения России с новыми регионами

Путин предложил Госдуме установить День воссоединения России с новыми регионами

Путин внес в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Из проекта следует, что День воссоединения с четырьмя новыми регионами предлагается отмечать 30 сентября. Глава государства предложил дополнить закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября прошлого года — тогда в Кремле Путин подписал договоры о принятии их в состав России.

Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.