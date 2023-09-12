Россиянка вырастила тыкву-богатырь

Жительница Башкирии вырастила тыкву весом 16,5 килограмма

Жительница села Тюменяк Туймазинского района Башкирии Ильмира Шайхутдинова вырастила тыкву-богатрь весом 16,5 килограмма. Об этом сообщает «Туймазинский вестник».

Женщина увлеклась выращиванием овощей около десяти лет назад, после выхода на пенсию, ее фаворитом является тыква. «Очень люблю этот овощ, добавляю практически во все блюда – и в суп, и в выпечку. Тыква полезна для здоровья: в ней много микроэлементов, клетчатки, витаминов. Чтобы круглый год питаться правильно, очищаю ее и порционно замораживаю», — рассказала Шайхутдинова.

Она также поделилась, как вырастить этот овощ. По ее словам, тыква любит свет и воду, поэтому до цветения она поливает ее каждый день. Также надо рыхлить почву и уберечь свежепосаженые семена от ворон.

Из крупной тыквы пенсионерка варит варенье — она добавляет в него также курагу, апельсин и лимон. «Варенье получается густым и ароматным, его можно использовать как начинку для пирогов», — пишет издание.