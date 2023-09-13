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11:30, 13 сентября 2023Мир

В меню обеда Путина и Ким Чен Ына попали пельмени с крабом и уха из амура

В меню обеда Путина и Ким Чен Ына включили пельмени и уху из белого амура

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В меню обеда, который состоялся после переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, включили пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура. Меню раскрыл Telegram-канал Shot.

Также в запечатленное на фотографию меню вошли салат из утки с инжиром и нектарином, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем либо антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами. Кроме того, на стол подавались таежная брусника с кедровыми орехами и сгущенным молоком и российское вино.

После встречи на космодроме Восточный Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына, передает ТАСС.

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    Антон Похиляк
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