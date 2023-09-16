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16:33, 16 сентября 2023Россия

Сын заслуженного врача России сбил двух человек в центре Москвы и попал на видео

«112»: cын заслуженного врача России Медведева сбил двух человек в центре Москвы

На Садовой-Спасской улице в центре Москвы автомобиль Mercedes сбил двух человек. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал столичный департамент транспорта в Telegram.

На кадрах видно двух мужчин возле белого Volkswagen, рядом с которым установлен знак аварийной остановки. Спустя пару секунд их вместе на огромной скорости сносит другая машина — Mercedes.

Как утверждает Telegram-канал 112, за рулем сбившей людей иномарки находился сын заслуженного врача России, глазного микрохирурга и основателя технологии Lasik Игоря Медведева Кирилл. Сам офтальмолог также был в авто.

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    Константин Лысяков
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