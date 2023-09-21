Пьяного дебошира арестовали и ударили по лицу под аплодисменты пассажиров

LiverpoolEcho: пьяный пассажир Ryanair устроил дебош на рейсе Манчестер — Фаро

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился и устроил дебош на борту самолета. Полиция арестовала его под аплодисменты попутчиков, сообщило издание LiverpoolEcho.

Инцидент произошел на самолете, следовавшем из Манчестера в португальский город Фаро. В полете пьяный мужчина начал вести себя агрессивно и нападать на попутчиков. В итоге одна из пассажирок ударила его по лицу из-за того, как он повел себя по отношению к другой женщине.

Из-за дебоша воздушному судну пришлось вернуться в Манчестер. Офицеры полиции поднялись на борт и вывели нарушителя порядка под аплодисменты пассажиров, после чего самолет отправился в Португалию.

«Мы приносим искренние извинения пострадавшим за любые неудобства, вызванные деструктивным поведением этого пассажира», — сказано в заявлении авиакомпании.

