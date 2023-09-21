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16:31, 21 сентября 2023Силовые структуры

Бойцов «Азова» заочно осудили за обстрелы жилых домов из минометов

В Донецке вынесли заочный приговор бойцам «Азова», обстрелявшим жилые дома

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Донецке суд заочно приговорил на сроки от 23 до 24 лет военнослужащих из запрещенной в России бригады «Азов», обстрелявших из минометов жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Евгений Земляк, Юрий Дмитриев и Павел Курченко признаны виновным по ряду статьей УК РФ, в том числе покушение на двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по мотивам ненависти и вражды, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с конца февраля до середины марта 2022 фигуранты находились на боевых позициях в Мариуполе. Там они стреляли из минометов по селу Калиновка, чтобы уничтожать социальную инфраструктуру и мирных жителей.

Отмечается, что никто из граждан не пострадал.

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    Екатерина Власова
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