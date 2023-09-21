Жителя Херсонской области задержали за наркопреступления

В Херсонской области задержали мужчину, вырастившего 148 кустов конопли

В Херсонской области полицейские задержали 27-летнего местного жителя за наркопреступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в доме фигуранта полицейские нашли 148 кустов конопли, десять килограммов, предположительно, марихуаны и магазин для пистолета Макарова с восемью патронами.

Задержанный уверяет, что наркотики планировал употреблять лично, а магазин нашел на бывшем полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас полицейские проводят экспертизы и решают вопрос о возбуждении дела по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.