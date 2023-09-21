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21:34, 21 сентября 2023Забота о себе

Мужчинам назвали четыре симптома скорой импотенции

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

О грозящей мужчине скорой импотенции могут свидетельствовать как минимум четыре тревожных сигнала организма, рассказал уролог-андролог Евгений Вотяков. Эти симптомы он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

Первым признаком импотенции Вотяков назвал периодическое или постоянное исчезновение эрекции в процессе полового акта. «Половой член может просто становиться менее плотным, а со временем эрекция начинает вообще пропадать. Возбужден при этом мужчина или нет — значения не имеет», — объяснил он.

На будущие проблемы с потенцией может указывать исчезновение спонтанной эрекции в утреннее и вечернее время, продолжил врач. По его словам, если болезнь имеет органическую природу, импотенция постепенно развивается даже в таких типичных ситуациях, как утреннее пробуждение.

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Также, как отметил Вотяков, о скорой импотенции могут говорить слишком быстрое семяизвержение, ведущее к уменьшению длительности полового акта и стыду перед партнершей, и общее снижение либидо.

Мужчине перестает хотеться половой близости, даже если он испытывает романтические чувства к партнерше. Ощущения от секса тоже становятся менее яркими, даже если технически мужчина достигает оргазма. При этом отказ от секса не мешает ему заниматься самоудовлетворением, более того, в этом случае эрекция зачастую оказывается более крепкой и длительной.

Евгений Вотяковуролог-андролог

Ранее врач-уролог Алексей Волков раскрыл мужчинам простые меры профилактики импотенции. По словам Волкова, проблемы с эрекцией грозят прежде всего мужчинам, ведущим сидячий образ жизни, поскольку отсутствие движения приводит к угнетению мышечных и сосудистых функций организма.

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    Александра Лисица
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