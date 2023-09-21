60-летняя Деми Мур вышла в свет без бюстгальтера и восхитила фанатов

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет без нижнего белья и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость появилась на показе бренда Fendi в облегающей юбке и топе с воротником красного цвета. На размещенном видео видно, что звезда фильма «Стриптиз» решила отказаться от бюстгальтера. При этом она дополнила свой образ длинным плащом голубого цвета, открытыми туфлями, черной сумкой и солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились внешним видом Мур, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 153 тысяч лайков. «Это нечестно. Она выглядит слишком хорошо», «Само совершенство!», «Выглядишь прекрасно», «Тебе как будто 35 лет», «Великолепное тело», — высказывались они.

В августе журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы и бывшей модели Деми Мур без ретуши. Тогда знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской.