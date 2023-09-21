Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 21 сентября 2023Ценности

60-летняя Деми Мур вышла в свет без бюстгальтера и восхитила фанатов

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Fendi

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет без нижнего белья и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость появилась на показе бренда Fendi в облегающей юбке и топе с воротником красного цвета. На размещенном видео видно, что звезда фильма «Стриптиз» решила отказаться от бюстгальтера. При этом она дополнила свой образ длинным плащом голубого цвета, открытыми туфлями, черной сумкой и солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились внешним видом Мур, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 153 тысяч лайков. «Это нечестно. Она выглядит слишком хорошо», «Само совершенство!», «Выглядишь прекрасно», «Тебе как будто 35 лет», «Великолепное тело», — высказывались они.

В августе журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы и бывшей модели Деми Мур без ретуши. Тогда знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    В Британии оценили вероятность нового наступления ВСУ

    Польша отказалась передавать Киеву купленное для обороны новое оружие

    Путин рассказал о стимулирующих развитие России санкциях Запада

    Антонов заявил об угрозах США долгими сроками в адрес задержанных россиян

    Захарова предсказала Зеленскому прекращение роли желанного гостя на Западе

    Мужчинам назвали четыре симптома скорой импотенции

    В Пентагоне заявили о начале переобучения украинских пилотов на F-16 в Дании

    Черчесов отреагировал на призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

    Путин пошутил над попросившим миллиард из бюджета Грефом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости