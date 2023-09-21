В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

В Подмосковье осудили на 12 лет иностранца, финансировавшего террористов

В Московской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы 36-летнего иностранца за преступления террористической направленности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2012 по 2016 год фигурант жил в Мытищах. Там он вступил в террористическую организацию, устраивал встречи и обсуждал на них запрещенную в России террористическую организации «Исламское государство». Кроме того, он переводил террористам деньги, чтобы они покупали военную форму и участвовали в боевых действиях. Мужчина даже предоставлял им временное жилье в Москве. Кроме того, иностранец создавал аккаунты в социальных сетях и призывал там совершать теракты в России.

Раскрыть его удалось сотрудникам УФСБ.