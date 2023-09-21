Руферов осудили за фотосессию на крыше сталинской высотки в Москве

В Москве осудили 13 руферов, устроивших фотосессию на крыше сталинской высотки

Таганский суд Москвы назначил административные аресты 13 руферам за фотосессию у звезды на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Все они проведут в изоляции от 7 до 15 суток. Кроме того, виновные должны будут выплатить административные штрафы в размере четырех тысяч рублей.

По данным прокуратуры, около 35 руферов незаконно проникли в здание на Котельнической набережной вечером 19 сентября. Часть из них забралась на шпиль высотки и устроила фотосессию на фоне звезды. Сотрудников правоохранительных органов вызвала местная жительница. При задержании несколько человек спрыгнули со второго этажа строения — им понадобилась медицинская помощь.

Всего в зале было рассмотрено 26 материалов на 13 фигурантов. Всех их признали виновными по части 2 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») и части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению представителя власти») КоАП РФ.