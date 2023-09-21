Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Необычный список требований невесты перед свадьбой разозлил пользователей сети

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Девушка опубликовала на Reddit список требований, которые ее подруга попросила выполнить перед свадьбой. Некоторые ее пожелания оказались необычными и разозлили пользователей сети, которые раскритиковали невесту в комментариях.

Девушка написала, что будет подружкой невесты на свадьбе ее подруги Зои. «Она делает праздник в стиле зимней сказки. Поэтому у нас будут синие платья, украшения из снежинок. Она также попросила надеть голубые контактные линзы тех подружек невесты, у которых глаза другого цвета», — описала она задумку свадьбы.

Проблемой, по словам автора поста, стало то, что подружек невесты также попросили покрасить волосы в блонд. «Две подружки невесты — натуральные блондинки, как и Зои, но остальные из нас — брюнетки и рыжие», — отметила она.

Материалы по теме:
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу. Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу.Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
26 ноября 2022
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше. Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше.Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
9 мая 2022

«Я брюнетка и я единственная среди нас, кто никогда не красил и не обесцвечивал волосы. А еще я знаю, что такие манипуляции с волосами их портят», — написала девушка. В итоге она отказалась выполнять требование невесты и предложила надеть на свадьбу парик. «Зои сказала, что парики выглядят дешево и неестественно, и обвинила меня в том, что я хочу испортить ее свадебные фото и видео», — пожаловалась автор.

«Неестественно — это когда брюнетка с темной кожей и карими глазами красится в блонд», — возмутилась пользовательница платформы под постом. Другие отметили, что отказались бы выполнять требования невесты еще после просьбы носить весь вечер контактные линзы.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга отказалась следовать правилу свадьбы — не надевать открытые наряды. Невеста рассказала, что девушка пришла на мероприятие в откровенном платье, из-за чего ее выгнали с торжества.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Ланцет» поразил МиГ-29 ВСУ на дальности более 80 километров

    В Иране перечислили необходимые шаги США для достижения договоренностей

    Сотрудники СБУ начали массово продавать свои квартиры в Луганске

    Известный режиссер раскрыл подробности о работе с женой

    В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

    В Ираке заявили о поиске путей обхода введенных против России санкций

    В расположение миротворцев доставили тысячи жителей Карабаха

    Описан эпизод с раздававшим звания Ельциным перед штурмом Белого дома в 1993-м

    В Киеве произошли взрывы

    Стали известны сроки визита премьер-министра Ирака в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости