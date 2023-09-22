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23:18, 22 сентября 2023Экономика

Данные об отказе Венгрии от российского топлива назвали провокационными слухами

Лихачев назвал данные об отказе Венгрии от топлива из РФ провокационными слухами

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал провокационными слухами сообщения некоторых СМИ о том, что Венгрия собирается отказаться от российского топлива для атомной электростанции (АЭС) «Пакш». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене», — заметил Лихачев.

Также Алексей Лихачев заявил, что проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» будет реализован, несмотря на критику США, Британии и Евросоюза (ЕС).

В августе Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС «Пакш-2». По словам директора проекта по сооружению АЭС Александра Мертена, подписание «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».

Екатерина Подвигина
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