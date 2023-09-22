Данные об отказе Венгрии от российского топлива назвали провокационными слухами

Лихачев назвал данные об отказе Венгрии от топлива из РФ провокационными слухами

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал провокационными слухами сообщения некоторых СМИ о том, что Венгрия собирается отказаться от российского топлива для атомной электростанции (АЭС) «Пакш». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене», — заметил Лихачев.

Также Алексей Лихачев заявил, что проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» будет реализован, несмотря на критику США, Британии и Евросоюза (ЕС).

В августе Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС «Пакш-2». По словам директора проекта по сооружению АЭС Александра Мертена, подписание «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».